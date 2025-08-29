日本サッカー協会は２８日、国際親善試合メキシコ戦（６日＝日本時間７日、カリフォルニア州）と米国戦（９日＝同１０日、オハイオ州）に臨む日本代表メンバー２５人を発表した。千葉市内で会見を行った森保一監督（５７）は、来年の北中米Ｗ杯開催地での遠征に向けて「米国で試合ができるということで、本番を想定したこともたくさんできる」と?仮想Ｗ杯?に位置づける。メンバーは主将のＭＦ遠藤航（リバプール）、ＭＦ久保建