◇第96回都市対抗野球第1日1回戦NTT西日本2―1三菱重工East（2025年8月28日東京D）開幕して1回戦1試合が行われ、NTT西日本（大阪市）が昨年覇者の三菱重工East（横浜市）を2―1で下した。0―0の9回に元阪神で三菱重工Westからの補強選手である北條史也内野手（31）が左越えに決勝2ラン。都市対抗が東京ドームに舞台を移して通算2100号のメモリアルアーチとなった。前年覇者を、北條のバットが打ち砕いた。0―0の9回1死