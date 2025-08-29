元タレント・中居正広氏の女性トラブルに端を発した一連の問題で、フジテレビは２８日、前社長の港浩一氏と元専務の大多亮氏に対し、５０億円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。親会社のフジ・メディア・ホールディングス（ＦＭＨ）が発表した。フジテレビが求める５０億円の根拠について「２０２５年６月３０日までにフジテレビが被った損害額４５３億３５０３万６７０７円の一部として、被告らに連帯して支払いを求める