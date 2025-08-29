マイケル・ジャクソンさんの長男プリンスさん（２８）が８年間付き合ってきた恋人モリー・シルマンさんとの婚約を発表し、親族が祝福コメントを出した。米誌ピープルが先日、報じた。マイケルさんの３人の子供の長男であるプリンスさんは、８月２６日にシルマンさんにプロポーズしたことを発表した。インスタグラムで、交際遍歴の画像を公開しつつ、「８年たった。モリーと僕はたくさんの時間を一緒に過ごし、素晴らしい思い出