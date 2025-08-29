国の調査で、子供の学力の大幅な低下が判明した。スマートフォンやゲームに費やす時間の増加が一因とみられている。社会全体で危機感を共有し、対策を考えたい。文部科学省は、子供の学力を調べる２０２４年度「経年変化分析調査」の結果を公表した。全国１３５０校を対象に、小学６年の国語と算数、中学３年の国語と数学、英語について調べた。前回２１年度と比べて全ての教科で平均スコアが下がり、中３の数学以外は１０点