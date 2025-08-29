新日本プロレスのＩＷＧＰタッグ王者・タイチ（４５）が、タッグ戦線からの団体活性化を予告した。石井智宏（４９）と同王座を保持するタイチは、９月２８日神戸大会でＹｕｔｏ―ＩＣＥ（２８）、ＯＳＫＡＲ（２７）の「ノックアウトブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）」とのＶ１戦に臨む。海外武者修行から凱旋したばかりの若き挑戦者組を迎え撃つベテラン王者の青写真は――。タイチはＧ１クライマックス優勝決定戦が行われた１７日有