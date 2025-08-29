政府の２０２６年度一般会計予算で、各省庁の概算要求総額が１２２兆円台になる見通しとなった。２５年度の要求総額（１１７兆６０５９億円）を大幅に上回り、３年連続で過去最大を更新する。高齢化の影響で社会保障費の増加が続き、防衛費や、国の借金の利払い・償還に充てる国債費も膨らむ。要求総額が１１０兆円を超えるのは５年連続。２９日が各省庁からの要求の事実上の提出期限で、財務省は９月上旬に集計結果を発表する