俳優の上野樹里（３９）が２８日、都内で開かれた「ミュージカル『のだめカンタービレ』シンフォニックコンサート！」（９月１３〜１５日・東京ガーデンシアター他）の記者会見に登場した。２０２３年のミュージカル版を、フルオーケストラとともにアリーナコンサートとして上演。約２０年、ドラマや映画、舞台など多くの形で愛されてきただけに、上野は「作品が旅をしているような感覚で、どうなってしまうんだろうというソワ