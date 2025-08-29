横浜中央電話局の女性局員たちが経験した空襲被害について解説する西村主任調査研究員＝１５日、横浜都市発展記念館アジア・太平洋戦争が市民に強いた被害や苦難について考える特別展が、横浜都市発展記念館（横浜市中区）で開かれている。さまざまな立場の市民の証言記録や新たに見つかった資料を通じ、戦中だけでなく戦後も続いた惨禍を多角的に検証している。９月２８日まで開かれている特別展「戦後８０年戦争の記憶−戦