本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMの初めての冠番組『ROIROM ROAD（ロイロム ロード）』が、日本テレビ（※関東ローカル）で9月5日、12日の2週連続で放送されることが決定した。【番組カット】2人でドライブ！仲睦まじいROIROM同番組では、浜川の出身地であり、2人が夢を追いかけてレッスンに励んでいた思い出の地・沖縄での“ルーツ旅”の模様を届ける。2人にはレンタカーが用意され、思い出のレッスン場や秘密の絶景