フジテレビは28日、同局の第三者委員会が認定した元タレント中居正広氏（53）の「性暴力」を巡る一連の問題で、港浩一前社長（73）と大多亮元専務（66）に計50億円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴したと発表した。同社のアナウンサーだった女性への適切な対応や会社への重大な影響を回避する対策を怠ったとして、フジが6月末までに被った損害額は約453億円と算定。その一部を年利3％の遅延損害金も含め、連帯して支払いを求めた