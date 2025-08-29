◆米大リーグオリオールズ２―３レッドソックス（２８日・米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が２８日（日本時間２９日）、敵地のオリオールズ戦はベンチスタート。最後まで出番なく９試合ぶりの欠場となった。試合は２―２の同点からレッドソックスが８回に４番ゴンサレスの左前安打で勝ち越した。先発のクロシェットに勝ちは付かなかったものの６回を６安打２失点。７回以