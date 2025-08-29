ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアとの戦闘終結後の「安全の保証」について、来週、全体の枠組みが文書化されるとの見通しを示しました。ゼレンスキー大統領は28日、アメリカやヨーロッパの国々が提供を検討するウクライナの「安全の保証」について、「来週には全体の枠組みが文書化される予定だ」とSNSで明らかにしました。「安全の保証」をめぐっては、ヨーロッパの有志国が地上部隊の派遣を検討する一方、アメリカは防空