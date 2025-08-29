きのう、東京・荒川区のタワーマンションで火災があり、住人の88歳の女性が死亡しました。きのう午前9時半ごろ、荒川区のJR南千住駅前にある29階建てのタワーマンションの18階の一室で「煙が充満している」とマンションの警備員から119番通報がありました。消防車など24台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められました。この部屋からは住人の杉本章子さん（88）が救助され、病院に運ばれましたが、その後、死亡しました。警視