西武園競輪開設75周年記念G3ナイター「ゴールド・ウイング賞」は2日目を迎える。注目は11Rだ。先行力断然の新山が中心。4分戦になるがスピード上位の新山が好機にスパートして押し切る。新山マークは佐藤。伊藤は新山より前団に位置して先に踏み込むと侮れない。＜1＞塚本大樹状態面は問題ない。何度も連係している伊藤君に任せる。＜2＞新山響平行くタイミングも良くなかった。初日の走りを修正して。自力。＜3＞香