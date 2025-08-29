先日、函館競輪場で行われたG1第68回オールスター競輪では新たなタイトルホルダーが増えました。まず触れたいのは脇本雄太君の気持ちの入ったレース。そして、落車明けで決して絶好調ではないが、古性優作君がきっちりと決勝戦まで勝ち上がってきました。やはり、この2人は凄いです。近畿勢の結束力と凄さを感じました。寺崎浩平君はここ数年、近畿勢にしっかり貢献してきた結果が今回のタイトル獲得につながったと思います