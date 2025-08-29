北海道旭川東署は2025年8月28日、妻を殴った暴行の疑いで旭川市の自称会社員の男(52)を逮捕しました。男は8月28日午後11時ごろ、旭川市豊岡14条9丁目の歩道で、50代の妻の肩を拳で殴打する暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、「路上でけんかをしている」と目撃者から通報があり、警察官が駆け付けて現行犯逮捕しました。男は調べに対し「金銭に関わるトラブルで憤慨した」、「殴ったことに間違いありません」と