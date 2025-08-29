◆テニス▽全米オープン（２８日、米国・ニューヨーク）２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位、第２３シードの大坂なおみ（フリー）が４年ぶりの３回戦に進出だ。同４７位のヘイリー・バプティスト（米国）に６―３、６―１の７０分でストレートで勝ち。３回戦では、２０２０年優勝以来の１６強入りをかけ、同１８位で第１５シードのダリア・カサトキナ（オーストラリア）―同６５位でロシア出身のカミラ・ラヒモワの