38歳のベテランが今回も名を連ねた。フィールド選手では唯一、今年の活動全4回全てでメンバー入りしている。FC東京でも直近のリーグ戦は4戦連続でフル出場するなどスタミナも衰え知らず。クラブを通じ「継続して選んでいただいていますが、これが普通のことだとは思っていません。選んでいただいたからには自分がチームに還元できることはすべてやりたいと思います」と覚悟を示した。