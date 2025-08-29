第98回米アカデミー賞国際長編映画賞（旧外国語映画賞）部門の日本代表に、大ヒットしている「国宝」（監督李相日）が選出された。日本映画製作者連盟が28日、発表した。日本代表作品は、映画関係者ら5人の選考委員が、申請のあった9作品から選んだ。世界各国の代表作品から候補作が絞られ、来年3月に受賞作が決まる。「国宝」は吉沢亮（31）が主演で横浜流星（28）が共演。才能か血筋かという歌舞伎界の人間模様や愛憎劇を