ボートレース若松のSG「第71回ボートレースメモリアル」は4日目、予選最終日を迎える。5走オール3連対の地元の瓜生正義が得点率トップに躍り出た。4日目6Rで1着なら首位通過が決定する。準優入りを目指す戦いも、し烈を極めるが、首位争いも激アツだ。3日目を3、2着とまとめた瓜生が頭一つ抜け出した。「スリット足を中心にいい方だけど軽かった。回転が合い切っていない。明るい時間帯の方が感触は良かった」と上昇の余地も