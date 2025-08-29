ボートレース若松SG「第71回ボートレースメモリアル」は4日目、予選最終日を迎える。注目は10Rだ。リズムが出てきた山口が気持ち良く逃げる。吉川はカドから自在に構えて。上條は勢い良く最内へと切れ込む。宮地は差しに徹して。＜1＞山口剛ペラを叩き変えてレース足がいい。行き足もいいですね。＜2＞宮地元輝いいところがない。2日目の方がまだ良かったし油断すると悪いところが出てくる。＜3＞石渡鉄兵道中の足