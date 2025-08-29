大相撲で歴代最多４５度の優勝を誇り、今年６月に日本相撲協会を退職した元横綱の白鵬翔さん（４０）が２８日、都内で会見し、母国モンゴル発の舞台「モンゴル・ハーン」（１０月１０日開幕・東京国際フォーラム、１０月２４日開幕・愛知県芸術劇場）アンバサダー就任を発表。名古屋場所は新入幕で１１勝した草野（伊勢ケ浜）、今夏に親元を行脚した元弟子への思い入れを明かした。白鵬さんは７月の名古屋場所、角界入りを導い