日本ラグビー協会は２８日、パシフィックネーションズカップ（ＰＮＣ）でカナダ戦（３０日、ユアスタ）に臨む日本代表の登録選手を発表。ロックのワーナー・ディアンズ（２３）＝ＢＬ東京＝が新主将に任命された。カナダ戦は欠場するフッカー原田衛（２６）との共同主将。オンラインで会見したディアンズは「キャプテンは人生で初めて。自分の成長とキャリアにとって、大きなステップ」と意気込んだ。エディー・ジョーンズ・ヘ