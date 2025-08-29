■陸上・ダイヤモンドリーグファイナル（日本時間29日、スイス・チューリッヒ）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手世界の強豪が集うダイヤモンドリーグ（DL）の成績上位者のみが出場できるDLファイナルがスイスのチューリッヒで行われた。昨夏のパリオリンピック™金メダリスト・北口榛花（27、JAL）は、60m72の投擲で6位に終わりDLファイナル3連覇はならなかった。1投目で64m57を記録したエリナ・ツェン