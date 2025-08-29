現地８月28日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）プレーオフ第２レグで、伊東純也が加入したベルギーのヘンクが、ポーランド王者レフ・ポズナンと敵地で対戦。伊東が待望の復帰後初ゴールを決めた。ホームでの第１レグを５−１で大勝したヘンクはスコアレスで迎えた31分、ペナルティエリア内でパスを受けた伊東が、巧みな反転で前を向き、右足のアウトサイドで技ありのシュート。見事にファーサイドへ流し込んでみせた。