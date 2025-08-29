【5R】チャレンジのルーキー3人は、いずれも自慢のタテ脚をフルに発揮して1着発進を決めた。中でも前回の佐世保での初優勝を3連勝で飾った伊藤涼介が強烈な印象だ。彼のセールスポイントはダッシュ力。それでも初日予選で前受けから突っ張り、追走した作田―水木を寄せ付けなかったあたり、課題という地脚もこのクラスでは抜けている。「先輩2人の前で積極的に踏む」。再度、伊藤が突っ張る。タテ脚ある隅田ならチョイ差し