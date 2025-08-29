◇男子ゴルフツアーSansan・KBCオーガスタ第1日（2025年8月28日福岡県・芥屋GC＝パー72）ツアー未勝利の古川龍之介（24＝ゼビオホールディングス）が6バーディー、ボギーなしの66で回り、首位と2打差の3位と好発進した。ツアー通算5勝の稲森佑貴（30＝国際スポーツ振興協会）が8アンダーで単独首位に立った。連続バーディーで締めた古川は「ボギーなしなので一日トータルでは良かった」と汗を拭った。今大会は選手紹