おととい、埼玉県で養鶏場の屋根が飛ばされるなどした突風は、「ダウンバースト」か「ガストフロント」の可能性が高いことがわかりました。おととい夜、埼玉県坂戸市で養鶏場の屋根が飛ばされたり、電柱が倒れたりするなど、突風によるとみられる被害が発生しました。きのう、現地調査を行った気象台はこの突風をもたらした現象について、「ダウンバースト」か「ガストフロント」の可能性が高いと発表しました。いずれも積乱雲から