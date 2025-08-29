２８日、柏崎市の海岸で男性の遺体が見つかりました。 警察は身元を調べるとともに、事件・事故の両面で捜査しています。 警察によりますと、２８日午前１１時ごろ、柏崎市荒浜の海岸の砂浜で近くを通りかかった人が 裸で倒れている男性の遺体を見つけました。 男性は身長約１７７ｃｍの中肉で、髪の毛が脱落していて、目立った外傷はありませんでしたが、 遺体の腐敗が進み、死後、相当期間が経過しているとみられるとい