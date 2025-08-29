全世界でアルバムセールス６５００万枚以上を誇るカナダ生まれのロック歌手、ブライアン・アダムス（６５）が、来年１月２７日に東京・日本武道館で追加公演を行うことが２８日、決まった。すでに発表されている１月２６日の東京公演（日本武道館）、同２８日の大阪公演（Ａｓｕｅアリーナ大阪）と合わせ、計２万人の動員を予定している。来日公演は３年ぶり１４回目。きょう２９日発売の新アルバム「ロール・ウイズ・ザ・パン