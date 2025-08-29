女優の趣里（３４）と、７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝（２６）が結婚していたことが２８日、スポーツ報知の取材で分かった。関係者によると、趣里は第１子を妊娠している。既に婚姻届を提出しており、趣里の両親の俳優・水谷豊（７３）、女優・伊藤蘭（７０）ら近い関係者にも報告を済ませているという。２９日にも本人たちの発表を予定している。２０２３年後期のＮＨＫ連続テ