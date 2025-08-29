28日夜、愛知県津島市で女性が後ろから来た男に財布などが入ったバッグを奪われけがをしました。 28日午後10時過ぎ、津島市天王通りの路上を女性（32）が歩いていたところ、後ろから来た男にトートバッグを奪われました。 警察によりますと、トートバッグには、現金約3000円と運転免許証などが入った財布のほか、車の鍵やスマートフォンなどが入っていたということです。 女性はバッグをとられない