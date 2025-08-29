大相撲の元横綱・白鵬翔さん（４０）が２８日、現役時代に創設した世界少年相撲大会「白鵬杯」を継続し、来年２月に開催する考えを明かした。会場は１０月に東京・江東区青海（あおみ）に開業する約１万人収容の「トヨタアリーナ東京」に移し、これまでの両国国技館開催では参加できなかった女子の部の実施も計画しているという。白鵬杯は２０１０年に始まり、今年２月の第１５回大会は日本を含む１４か国・地域から１０００人