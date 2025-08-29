明大は28日、ラグビー部において20歳未満の1人を含む飲酒が発覚し、学生5人を当面の活動停止処分にしたと発表した。公式サイトによると飲酒があったのは25日で強要などのハラスメント行為はなかったとしている。管理責任を踏まえ、西村弥部長と神鳥裕之監督には訓戒処分が科された。明大は全国大学選手権で13度の優勝を誇る強豪で関東大学対抗戦A代表グループに属し、9月14日に筑波大との初戦が予定されている。