女優の趣里（34）が男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）と結婚したことが28日、分かった。きょう29日に正式発表される。スポニチ本紙の取材では婚姻届は既に提出している。趣里は現在妊娠しており、関係者によると安定期に入っているという。屈託のない笑顔が魅力的な趣里。2023年9月に行われたNHK連続テレビ小説「ブギウギ」放送開始直前の取材会では「不安と楽しみで心がズキズキ、ワクワク」と明るく話す姿が印