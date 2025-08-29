舞台「モンゴル・ハーン」の宣伝イベントに登壇した元横綱白鵬の白鵬翔さん（右）＝28日、東京都内大相撲の元横綱白鵬の白鵬翔さんが28日、2010年から主催している少年相撲の国際親善大会「白鵬杯」の開催地を、東京・青海に今秋開業する「トヨタアリーナ東京」に変更すると明らかにした。近年は女子選手が参加できない東京・両国国技館での実施だった。第16回大会の次回は来年2月の予定で、初となる男女同時開催を目指す。相