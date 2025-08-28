筆者の話です。「後輩がご飯食べられないらしくて」と夫に言われて準備したのは、節約・簡単メニュー。まさか、そこから“主婦5人”が来るとは……いやいや、こっちはもう勘弁してくれって話なんですけど ！？ 給料日前の後輩が、まさかの来訪！ 仕事中の夫から「後輩が給料日前でさ……ご飯、食べさせてもいい？」とLINEが来ました。急なことだったが、冷蔵庫の残り物や乾物で工夫して、簡単な家庭料理を準備。ご飯を