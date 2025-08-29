イランの核開発をめぐり、イギリス、フランス、ドイツが国連の安全保障理事会に通知し、制裁を復活させる手続きを開始したことを受け、イスラエルの国連大使は「重要な一歩だ」として歓迎しました。イスラエルダノン国連大使「国際社会は圧力を強化し、イランへの制裁を強化していきます」イスラエルの国連大使は、イランが核合意に違反するとして、3か国が制裁を復活させる手続きを始めたことについて声明を発表しました。イラ