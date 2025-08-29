29日午前3時39分ごろ、静岡県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は相模湾で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、静岡県の熱海市です。【各地の震度詳細】■震度2□静岡県熱海市■震度1□神奈川県湯河原町気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお