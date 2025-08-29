UEFAカンファレンスリーグ(ECL)は28日にプレーオフ第2戦を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはフレドリクスタ(ノルウェー)と対戦し、0-0のドロー。第1戦を1-0で制したパレスが2試合合計で上回り、本大会出場を決めた。スタメン入りした鎌田は公式戦4試合ぶりの出場で、後半アディショナルタイム3分過ぎに交代した。鎌田はシーズン開幕戦で負傷していた。10日、FAカップ王者として出場したFAコミュニティシールド