故マイケル・ジャクソンの長男であるプリンス・ジャクソン（28歳）が、約8年前から交際していたモリーさんと婚約した。プリンスはインスタグラムに数々のツーショット写真を投稿して、このニュースを報告している。そこでプリンスはこうつづる。「8年が過ぎ、これからも永遠に続く。モリーと一緒にたくさんの時を過ごし、素晴らしい思い出を作ってきた」「世界中を旅して、卒業し、たくさん成長した。これからも共に成長し、成長し