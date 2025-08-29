ＮＹ時間の午後に入ってドル円は下げ幅を広げる動きが出ている。一時１４７．６５円付近まで下落する場面も見られた。先ほど発表された米７年債入札を受けて、米国債利回りが下げの反応を示しており、ドル円も追随している格好。２１日線を下放れる展開も見られており、直ぐに１４７円台に戻せるか注目される。 ただ、様々なイベントを通過したものの、結局ドル円は１００日線と２００日線の間でのレンジ相場から抜け出せて