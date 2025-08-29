■陸上・ダイヤモンドリーグファイナル（日本時間29日、スイス・チューリッヒ）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手世界の強豪が集うダイヤモンドリーグ（DL）の成績上位者のみが出場できるDLファイナルの2日目が行われ、男子110mハードルでは、日本記録保持者の村竹ラシッド（23、JAL）が14秒39（+0.3）でフィニッシュし、まさかの最下位となった。レースは今季世界最高（12秒87）をマークしているC.ティンチ