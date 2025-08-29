「ドジャース５−１レッズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地でのレッズ戦に「１番・投手兼指名打者」で出場。投手として右肘手術から復帰後最長となる５回、最多の８７球を投げて１失点で２３年８月９日のジャイアンツ戦以来、７４９日ぶりの勝利を手にした。打者では１点を追う四回に先頭で右前打を放って反撃の起点となった。投打の活躍でチームの４連勝に貢献