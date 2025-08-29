アメリカのトランプ大統領は、これまで4年に1回、大統領選挙の年だけに開いてきた共和党の全国大会を来年の中間選挙の前に開きたい考えを示しました。トランプ大統領は28日、「私は共和党に対し、中間選挙の直前に全国大会を開くことを提案しようと考えている。過去に例のないことだ。続報をお楽しみに！」と投稿しました。これまでは共和党も民主党も全国大会は4年に1回、大統領選挙の年に開いていて、来年「中間選挙」の前に開か