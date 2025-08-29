インタビューに答える日本製鉄の森高弘副会長日本製鉄が6月に買収した米鉄鋼大手USスチールが、電炉2基を米国内に新設する方向で調整に入った。年間の粗鋼生産能力は計300万トン規模を想定している。米国の高級鋼材の自給率は低く生産を拡大する。トランプ米政権が目指す製造業の国内回帰が追い風になるとみている。USスチール会長を務める日鉄の森高弘副会長が28日までに共同通信のインタビューで明かした。森氏は「米国は電