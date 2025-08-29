アメリカのFRB（連邦準備制度理事会）のクック理事は28日、トランプ大統領による解任通告は違法だとして提訴しました。クック理事は訴状で、住宅ローンの不正疑惑を理由にした解任は「根拠のない主張」で「解雇の正当な理由には該当せず、違法だ」と説明しています。さらに、住宅ローン疑惑は「トランプ氏が理事職を空席にしFRBの独立性を損なう政策を推進するための口実に過ぎない」と主張し、ワシントンの連邦地方裁判所に対し、