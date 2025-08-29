アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会のクック理事は28日、トランプ大統領による解任通告は違法だとして、職務継続の確認を求める訴訟を連邦地裁に起こしました。FRBのクック理事をめぐっては、トランプ大統領が25日、住宅ローンの不正疑惑が指摘されているとして「解任する」と表明していました。これを受け、クック理事は28日、「トランプ氏による前例のない違法な試みに異議を唱える」として、首都ワシントンの連邦地裁に職務継続