イギリス、フランス、ドイツの3か国は、国連の安全保障理事会に対し、イランが核合意に違反していると通知し、制裁を復活させる手続きを開始しました。イギリス、フランス、ドイツの3か国の外相は28日、共同声明を出し、国連安保理に対し、イランがウラン濃縮活動などを続け、核合意に違反していると通知したと明らかにしました。30日間の審議期間で制裁解除を延長する決議が採択されなければ、核合意で解除されていた制裁をすべて